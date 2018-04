Brasil avança à semifinal na Copa do Mundo de futebol de praia

Em uma partida emocionante, a seleção brasileira derrotou Portugal por 10 a 7, de virada, e garantiu presença na semifinal da Copa do Mundo de futebol de praia, nas areias de Copacabana. Veja também: México protagoniza zebra e bate Espanha no futebol de praia O craque português Madjer abriu o placar para o adversário no primeiro minuto, em cobrança de tiro livre, mas Sidney empatou logo em seguida. A partir daí, Portugal foi sempre abrindo vantagem no marcador, mas os brasileiros corriam atrás para igualar. Alan fez 2 a 1, Sidney voltou a empatar, em tiro livre, e Hernani deixou os portugueses à frente de novo. O Brasil empatou novamente com Buru, aos dez minutos. Mesmo assim, quem terminou o placar na frente no fim do primeiro tempo foi a seleção brasileira: Buru, praticamente no último lance. O equilíbrio permaneceu na segunda etapa, mas foi o Brasil que ampliou com menos de um minuto, por meio de Daniel. Logo em seguida, Madjer fez seu segundo na partida e descontou para os portugueses. Bruno marcou outro e a equipe fechou este período com vantagem de 6 a 4. Faltando pouco mais de nove minutos para o fim do terceiro tempo, o Brasil chegou ao sétimo com uma pintura de André: ele parou em diagonal ao gol, levantou a bola e, sem deixá-la cair, encobriu o goleiro Bruno com uma bola no ângulo direito. Mas Portugal não desanimou e, logo na saída de bola, descontou novamente com Madjer. O craque de Portugal marcou o sexto da seleção e seu quarto na partida pouco depois, faltando oito minutos, de bicicleta. Após alguns minutos de sufoco, Daniel marcou o oitavo do Brasil e permitiu que a seleção do técnico Alexandre Soares respirasse mais um pouco. Mas quem brilhou novamente foi Madjer, marcando seu quinto na partida, em cobrança de tiro livre, e dando ainda mais emoção ao jogo. Faltando um minuto e meio, Buru, de cabeça, fez o nono do Brasil na partida. A 47 segundos do fim, o Brasil fechou a vitória num chute despretensioso de Buru, que contou com a colaboração do goleiro Bruno - ele foi enganado pelos "montinhos artilheiros" da praia de Copacabana. A vitória foi também o tira-teima entre os dois rivais. No Mundial de 2005, os portugueses eliminaram a seleção nos pênaltis, após empate por 6 a 6 no tempo regulamentar. O troco veio na edição seguinte, também na semifinal, vencendo por 7 a 4, de virada, antes de bater o Uruguai na decisão. A invencibilidade da equipe brasileira é de nada menos que 55 jogos desde então. O próximo compromisso do Brasil é contra a França, do técnico Eric Cantona, que derrotou a equipe de Senegal por 6 a 3. A semifinal será no sábado, às 11 horas de Brasília. Atualizado às 16 horas para acréscimo de informação