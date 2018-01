Brasil bate a Alemanha e vai à final A Seleção Brasileira não fez um jogo primoroso, mas com garra, aplicação e um dia especial do atacante Adriano, derrotou a Alemanha por 3 a 2 na tarde deste sábado em Nuremberg, e se classificou para a final da edição 2005 da Copa das Confederações. O atacante da Inter de Milão foi o principal destaque do time brasileiro, que vinha sendo muito contestado depois do desempenho irregular na primeira fase do torneio. Fez o primeiro e o terceiro gols do Brasil e ainda sofreu o pênalti que acabou sendo convertido por Ronaldinho Gaúcho. Podolski, de cabeça e, Ballack, de pênalti, fizeram os gols da Alemanha. Na final, o Brasil vai enfrentar o vencedor do confronto entre México e Argentina, marcado para este domingo, 13 horas (de Brasília), em Hannover. A final da Copa das Confederações acontece no dia 29 de junho, em Frankfurt. A seleção de Carlos Alberto Parreira venceu, mas sofreu. Primeiro teve de superar a forte marcação alemã. Além disso, cada vez que os alemães atacavam levavam muito perigo. Cada bola alçada na área brasileira era um Deus nos acuda. Os zagueiros Roque Júnior e Lúcio batiam cabeça e os laterais Gilberto, Maicon (e depois Cicinho) não apareciam para defender. A Alemanha começou melhor. Preenchia os espaços e evitava que o meio-campo do Brasil progredisse em direção ao ataque. Bem marcado, Ronaldinho Gaúcho pouco aparecia. Assim como ocorreu na derrota por 3 a 1 para a Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, o principal meia da equipe se escondia atrás dos defensores. Aos 20 minutos, no entanto, o Brasil larga na frente. Adriano bate falta, a bola desvia na zaga alemã e entra no canto direito do goleiro Lehmann. Mas nem deu para comemorar. Um minutos depois, a Alemanha empata. A defesa brasileira fica observando um escanteio cobrado pelo direita, pelo alto. Podolski sobe sem marcação e faz 1 a 1. Tímido em campo, a armação das jogadas brasileiras era deficitária e o grande responsável era Ronaldinho Gaúcho, que permanecia ausente. Ele só apareceu aos 42 minutos, quando converteu um pênalti sofrido por Adriano. Ronaldinho bate forte, no canto direito de Lehmann, e coloca o Brasil na frente outra vez. Em desvantagem, a Alemanha voltou a pressionar e conseguiu empatar nos acréscimos. O árbitro chileno Ricardo Chandia marca pênalti quando jogadores do Brasil e da Alemanha se agarram na área. Ballack cobra com firmeza e empata a partida mais uma vez. O time brasileiro melhorou no segundo tempo, mas ainda era insuficiente para dominar a partida. A exemplo do Ronaldinho, Zé Roberto pouco aparecia. Com isso, sobrecarregava Kaká, que além de abastecer o ataque, se via obrigado a ajudar no setor defensivo. No meio do segundo tempo, Parreira considerou que o jogador do Milan estava cansado e o substituiu por Renato. Do quarteto ofensivo, Robinho e Adriano foram bem quase todo o jogo. Com jogadas em velocidade e constante troca de passes, eles preocuparam a defesa alemã a partida inteira. A Alemanha, por sua vez, jogava nos contra-ataques e por duas vez - ambas com Ballack - chegou a levar perigo ao gol de Dida. As 29 minutos, o zagueiro Lúcio esteve muito perto de marcar. Ele escorou de cabeça um cruzamento da esquerda e a bola passou rente ao travessão. No minuto seguinte, Adriano marca o gol da vitória. O atacante recebe passe de Robinho, invade a área e chuta cruzado: 3 a 2. Julio Baptista, que havia entrado no lugar de Robinho, quase marca em sua primeira participação. Ele aparece sozinho na área, mas Lehmann se antecipa e evita o gol. No final, a Seleção tratou de administrar o resultado e conseguiu manter o resultado. Esta foi a décima segunda vitória brasileira no confronto, contra três dos alemães (5 empates).