Brasil bate a Bolívia e se classifica no Sul-Americano sub-20 A seleção brasileira sub-20 derrotou a Bolívia por 3 a 0, neste sábado, em Pedro Juan Caballero, conquistou a terceira vitória seguida no Sul-Americano sub-20 e, de quebra, conseguiu a classificação com uma rodada de antecedência ao hexagonal final da competição, disputada no Paraguai. Com nove pontos, o Brasil lidera o Grupo A, com dois pontos de vantagem sobre o Paraguai (segundo colocado) e não pode mais ser alcançado pelos bolivianos - os três primeiros de cada chave se classificam. Os gols brasileiros foram marcados por jogadores que começaram o Sul-Americano no banco de reservas. Depois de um primeiro tempo muito truncado no meio-de-campo, o Brasil tocou melhor a bola na segunda etapa e marcou o primeiro aos 17, com o atacante Luís Adriano. Após um passe pelo meio do volante Lucas, o jogador do Internacional entrou livre na área pelo meio e tocou por cima do goleiro boliviano. Aos 35, foi a vez do meia Danilinho carregar a bola pela esquerda e ver o seu companheiro de Atlético-MG, Tchô, entrar livre pela esquerda para dar o passe. O atacante percebeu o goleiro adversário saindo pelo chão e tocou a bola por cima para fazer 2 a 0. No último minuto, Alexandre Pato aproveitou uma jogada dos laterais Amaral e Carlinhos e só teve o trabalho de tocar a bola para as redes para fechar a vitória brasileira. Na próxima segunda-feira, a seleção brasileira jogará contra o Paraguai pelo empate para terminar a primeira fase na primeira colocação do Grupo A. Pela mesma chave, o Chile bateu o peru por 4 a 2 no jogo preliminar. Com seis pontos, os chilenos conseguiram a classificação para o hexagonal final. Os peruanos, que ainda enfrentarão a Bolívia, já estão eliminados. Na fase final da competição, os dois primeiros colocados garantirão vaga nos Jogos Olímpicos de Pequim, na China, em 2008. Além disso, quem terminar nas quatro primeiras posições estarão classificados para o Mundial da categoria, que acontecerá ainda neste ano no Canadá. Ficha técnica Brasil 3 x 0 Bolívia Brasil: Muriel; Amaral, Anderson, David e Carlinhos; Roberto (Fernando), Leandro Lima (Tchô), Lucas, Willian (Danilinho); Luiz Adriano e Alexandre Pato. Técnico: Nélson Rodrigues. Bolívia: Carlos Lampe; Diego Vejarano, Raúl González, Carlos Tordoya e Ricardo Verduguez; Ariel Juárez, Didí Torrico, Gonzalo Vaca (Omar Morales) e Jhasmani Campos; Eduardo Fierro (Ricardo Pedriel) e Gustavo Pinedo (Gastón Mealla). Técnico: Oscar Villegas. Gols: Luiz Adriano, aos 17, Tchô, aos 35, e Alexandre Pato, aos 46 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos: Juárez, Morales e González (Bolívia). Cartão vermelho: Tordoya (Bolívia). Árbitro: Samuel Haro (Fifa-Equador). Público: 3 mil pagantes. Local: Estádio Rio Parapití, em Pedro Juan Caballero (Paraguai).