Brasil bate Argentina e avança no futsal A seleção brasileira levou sufoco para vencer a Argentina por 2 a 1, nesta segunda-feira, na segunda partida da segunda fase do Mundial de Futsal. Com o resultado, o Brasil praticamente garante vaga na semifinal do torneio, uma vez que a Ucrânia derrotou os Estados Unidos por 3 a 1. Na primeira partida desta fase, os brasileiros não tiveram trabalho para golear a Ucrânia por 6 a 0. Agora, o time do técnico Ferretti enfrenta os Estados Unidos para garantir o primeiro lugar do Grupo F. No jogo desta segunda-feira, o Brasil ganhou graças a dois gols marcados por Simi. Garcías descontou. ?A Argentina é um adversário complicado. Que vem para perder de pouco e dificulta o jogo?, disse Falcão. Pelo grupo E do Mundial de Futsal, a Itália derrotou nesta segunda-feira a Espanha por 3 a 2 e assumiu a liderança da chave, ao lado de Portugal, vencedor do duelo contra a República Checa, por 8 a 4.