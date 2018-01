Brasil bate Suíça no Mundial Sub-20 A seleção brasileira finalmente desencantou no Mundial Sub-20 e venceu, nesta quarta-feira, a Suíça por 1 a 0, em Emmen, pela segunda rodada do Grupo F. O gol brasileiro foi marcado pelo zagueiro Gladstone, do Cruzeiro, aos 13 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o Brasil subiu para quatro pontos e só precisa de uma vitória na última partida - contra a Coréia do Sul, neste sábado - para garantir vaga nas oitavas-de-final. Os suíços ficaram nos três pontos e estão na mesma situação dos brasileiros - se vencerem a Nigéria, estarão na próxima fase. O jogo começou num ritmo forte e com as duas equipes no ataque. Até os 15 minutos, o Brasil já tinha feito quatro finalizações contra uma da Suíça. Numas das oportunidades brasileiras, saiu o gol da vitória. Depois de um escanteio pela direita, Gladstone subiu mais que a zaga suíça e cabeceou no ângulo esquerdo do goleiro Koenig. Com a vantagem, a seleção brasileira recuou e passou a jogar nos contra-ataques. O problema é que o Brasil deu muito espaço ao adversário e sofreu até o final da partida. Assim como na estréia contra a Nigéria, o goleiro Renan foi o destaque brasileiro.