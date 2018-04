Brasil brilha na Indy, no judô, dá susto na F-1, se despede do craque Neymar e vê a consagração do Bayern

SÃO PAULO - Brasileiro fazendo história na Fórmula Indy, susto e briga na Fórmula 1, primeiras raquetadas em Roland Garros, final de tirar o fôlego na Liga dos Campeões, gritos de “olé” no basquete, socos e chutes no UFC 160, medalhas no judô e início das Séries A e B do Campeonato Brasileiro com gols de sorte, de oportunismo, no fim, despedida e goleada. Tudo de bom do fim de semana está no resumo esportivo.

FÓRMULA INDY

Nada como um dia após o outro e, no caso de Tony Kanaan, uma corrida após a outra. Depois de sair decepcionado com a pane seca no GP do Brasil, no qual brigava pela vitória em São Paulo, o piloto brasileiro sentiu o gostinho de estar no topo do pódio na mais tradicional prova da temporada. Kanaan venceu as 500 milhas de Indianápolis neste domingo pela primeira vez. Com direção agressiva, disputou as primeiras posições desde o início - apesar de ter largado em 12º – e cruzou a linha de chegada em primeiro para alegria e tradicional banho de leite. O piloto da KV se tornou o quarto brasileiro a ganhar a prova. Antes, Hélio Castroneves, que terminou em sexto nesta edição, conquistou três triunfos, Emerson Fittipaldi ganhou duas e Gil de Ferran, uma.

FÓRMULA 1

Alegria brasileiro na Indy, susto e fim de semana para os brasileiros esquecerem na Fórmula 1. Felipe Massa, da Ferrari, sofreu dois acidentes no GP de Mônaco, um no treino de sábado (acabou largando em último) e outro na corrida de domingo, ambos no mesmo local, na Sainte Dévote. Com o impacto sob a proteção de pneus, o brasileiro acabou indo parar no hospital, mas nada de mais grave foi detectado. Apenas o susto. Na corrida, nenhuma surpresa. Destaque desde os treinos de quinta, o alemão Nico Rosberg, da Mercedes, confirmou o favoritismo e venceu o Grande Prêmio, seguido de Sebastian Vettel e Mark Webber, ambos da Red Bull. A prova, com poucas mais ousadas ultrapassagens, ficou marcada pelo desabafo de Kimi Raikkonen, da Lotus, com Sergio Perez, da McLaren. O finlandês ficou irritado com a direção imprudente do mexicano, chamou-o de “idiota” e chegou a dizer que tinha vontade de dar “um soco na cara” do oponente.

FUTEBOL

A emoção das pistas também foi vista dentro dos gramados. A final europeia entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, em Wembley, foi sensacional, com duas equipes jogando o fino da bola. Chances de ambos os lados, goleiros brilhando e um a redenção do holandês Robben. No Brasil, o início do Brasileiro foi sem surpresas e com a despedida do maior craque do País na atualidade: Neymar, de malas prontas para o Barcelona após a Copa das Confederações.

COPA DOS CAMPEÕES

Quem não viu, perdeu. Aos que acompanharam, a satisfação de ver uma senhora partida de futebol. A decisão alemã da Copa dos Campeões comprovou que Bayern de Munique e Borussia Dortmund não chegaram à decisão por acaso após eliminarem os favoritos Barcelona e Real Madrid, respectivamente. Buscando a segunda taça, o Borussia partiu para cima na etapa inicial e colocou Neuer para trabalhar. O goleiro bávaro fez boas defesas. Favorito, o Bayern demorou a acordar. Equilibrou as ações e também fez Weindenfeller trabalhar. Era lá e cá até Robben (que carregava a fama de pé frio após falhar em algumas decisões) resolver mudar a história. O holandês já havia desperdiçado duas boas chances quando, em jogada individual, cruzou para Mandzukic abrir o marcador. Num pênalti bobo de Dante, Gundogan empatou. A partida apontava para prorrogação quando Robben resolveu escrever de vez seu nome na história. Ele que havia perdido um pênalti na decisão passada, diante do Chelsea, recebeu de Ribery, de calcanhar, arrancou, passou por dois e garantiu a quinta taça para o Bayern, vice nas últimas duas edições.

CAMPEONATO BRASILEIRO

Uma das mais disputadas competições do mundo, com até 12 candidatos ao título, o Brasileiro começou com muitos gols, duelos de campeões estaduais e a despedida do gênio Neymar, que defenderá o Barcelona ao menos nas cinco próximas temporadas. E quis o destino que o jogo do adeus, no qual a joia santista não conteve as lágrimas, marcasse o único 0 a 0 da rodada. No lotado Mané Garrincha, o jogador deu um até breve ao País. “Não é uma despedida, logo volto para o Santos”, afirmou Neymar, aplaudido pela torcida. Ele defenderá a seleção brasileira na Copa das Confederações até se aventurar no sonho europeu.

EMPATE NO PACAEMBU

No dia do aniversário do técnico Tite, e da troca de faixas entre os campeões paulista e carioca, o Botafogo quase estrou a festa corintiana. Diante de mais de 31 mil pessoas no Pacaembu, o time do Rio fez 1 a 0 com Rafael Marques e ainda desperdiçou boas chances em noite de um inspirado Seedorf. Paulinho, que deve deixar o Corinthians em breve, garantiu a igualdade num lance de sorte. Ele cabeceou para trás e contou com desvio em Marcelo Mattos para garantir um ponto. “Eles iriam levar uma bronca daquelas se perdessem no dia do meu aniversário”, brincou Tite, satisfeito com o “empate justo.”

SÃO PAULO LARGA BEM

Em Campinas, o São Paulo deu demonstração de que vai brigar pelos primeiros lugares. Diante de uma Ponte Preta forte, que já deu trabalho no Paulista, os comandados de Ney Franco souberam se impor e venceram por 2 a 0. O zagueiro Lúcio abriu o marcador e Jadson, de pênalti, definiu ainda na primeira etapa. Mesmo com a expulsão de Edson Silva, a equipe soube se segurar o garantir o triunfo.

CAMPEÃO VENCE, VICE PERDE NO FIM

O Fluminense, atual campeão nacional, largou bem, apesar do uso dos reservas. Fez 2 a 1 diante de um bravo Atlético-PR, que pressionou demais em busca de empate. O goleiro Ricardo Berna foi um dos destaques com série de defesas complicadas. Mesma sorte não teve o Atlético-MG, segundo colocado ano passado e que poupou algumas peças diante do Coritiba. Depois de sair na frente, o Galo cedeu o empate e, já nos acréscimos, acabou penalizado com o excesso de cautela. Artur, clone do corintiano Alexandre Pato, entrou e, em desvio sutil, fez a festa no Couto Pereira ao anotar o 2 a 1.

GOLEADA

A rodada teve a primeira goleada da competição. O Cruzeiro atropelou o campeão da Série B, o Goiás, por 5 a 0. O Internacional buscou o 2 a 2 com o Vitória após início arrasador dos baianos e 2 a 0 de frente. O Vasco fez 1 a 0 na Lusa, o Criciúma mandou 3 a 1 no Bahia e o Grêmio fez 2 a 0 no Náutico.

SÉRIE B

O Palmeiras viu que não terá vida fácil na Série B. Favorito disparado para o título e acesso na competição, a equipe sofreu diante do Atlético-GO em Itu, na rodada de abertura. Sob os olhares de São Marcos, ganhou por apenas 1 a 0, gol de Tiago Real, e passou aperto nos minutos finais após desperdiçar boas chances de gol.

UFC

A 160ª edição do UFC, em Las Vegas, foi marcada pela “volta” de Junior Cigano. O peso pesado brasileiro que vinha de derrota humilhante para Cain Velásquez e a perda do cinturão, não deu chances para Mark Hunt, vencendo com um chute girado. Velásquez manteve o cinturão ao nocautear o brasileiro Pezão. Agora, Cigano e Velásquez farão um tira-teima após uma vitória para cada. Eles vão se enfrentar novamente, ainda sem data definida.

ROLAND GARROS

O Torneio de Roland Garros começou com uma Batalha de 3h20min entre a americana Venus Williams e a polonesa Urszula Radwanska. Aos 32 anos, a ex-número 1 do mundo não foi páreo para a rival, caindo por 7/6 (5), 6/7 (7) e 6/4. Já Serena passou sem sustos pela georgiana Ana Tatishvili por 6/0 e 6/1. No masculino, destaque para Roger Federer, que bateu o espanhol Pablo Carreno-Busca por 6/2, 6/2 e 6/3.

BASQUETE

Nas quadras, sai o adversário do Uberlândia na decisão da NBB. Depois de muita briga e confusão nos jogos três e quatro, São José e Flamengo resolveram jogar basquete na Arena da Barra, na Tijuca. Travaram bela batalha até os cariocas deslancharem no fim para marcarem 88 a 76 e fecharem a série em 3 a 2. A torcida não perdoou Fúlvio, vaiado o ,jogo inteiro, e no fim gritou “olé.”

NBA

Nos Estados Unidos, o San Antonio caminha a passos largos rumo ao título do Leste e à final. Fez 104 a 93 no Memphis Grizzlies e vence a série por 3 a 0. Pelo Oeste, o Heat recuperou a vantagem sobre o Indiana Pacers ao ganhar na casa do rival. Depois de dois jogos duros em Miami, no qual perdeu um, sexta-feira, o time de LeBron James passeou em Indianápolis, ganhando o terceiro jogo e abrindo 2 a 1 com 114 a 96.

JUDÔ

O Brasil foi muito bem no Mundial Masters de Judô, em Tyumen, na Rússia, terminando em terceiro no geral. Mayra Aguiar conquistou a medalha de ouro na categoria até 78kg, Sarah Menezes , Maria Suelen Altheman e Rafael Silva ficaram com a prata, e Victor Penalber e Felipe Kitadai garantiram o bronze