Brasil busca 2.ª vitória no Sul-Americano sub-17 contra Chile Depois de golear a Bolívia por 7 a 2 na quinta-feira, a seleção brasileira Sub-17 volta a jogar neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Sul-Americano da categoria, disputado no Equador. A partida será contra o Chile, a partir das 20h10 (horário de Brasília), na cidade de Ambato. Após o tropeço da estréia (perdeu para o Peru por 2 a 1), o Brasil marcou seus três primeiros pontos apresentando um belo futebol contra os bolivianos, com um show do meia Lulinha, do Corinthians, que marcou quatro vezes. O Brasil está em segundo lugar no Grupo A, que também tem Peru e Equador. Os três primeiros colocados se classificam ao hexagonal final do Sul-Americano. O torneio no Equador dá quatro vagas para o Mundial da Coréia do Sul, que acontecerá ainda neste ano. Além disso, é importante para o Brasil porque essa seleção, dirigida pelo técnico Edgar Pereira, deverá ser a base do time que irá representar o País nos Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho - o futebol masculino será disputado pelo Sub-17.