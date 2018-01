Brasil busca a liderança no Sub-20 Uma final antecipada. Assim está sendo encarado o jogo entre Brasil e Colômbia pelo Sul-Americano Sub-20, que será disputado nesta segunda-feira, às 23h40 (horário de Brasília), na cidade de Maldonado, no Uruguai, com transmissão ao vivo pelo SBT. Os colombianos lideram o hexagonal final com uma vitória. A seleção brasileira empatou o primeiro jogo da fase decisiva, diante do Paraguai, e precisa da vitória para se manter na zona de classificação. Os quatro primeiros colocados vão para o Mundial da categoria. O técnico Valinhos não poderá contar com o volante Dudu e o atacante Daniel Carvalho. Eles foram expulsos na última partida e receberam dois jogos de suspensão. Estão fora também do jogo de quinta-feira contra a Argentina. Felipe Melo e William serão os substitutos. Valinhos pede atenção aos atacantes Montaño e Ruiz, da Colômbia. Ele deve escalar o Brasil com Jefferson; Daniel, Alcides, André Bahia e Jean; Felipe Melo, Wendell, Elton e Carlos Alberto; William e Dagoberto.