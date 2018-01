Brasil busca o 1º lugar no Sub-17 A seleção brasileira Sub-17 joga nesta quarta-feira para encantar ainda mais os torcedores da cidade de Porto Espanha, capital de Trinidad e Tobago. A partida é contra a seleção local, às 18 horas (horário de Brasília), e vale mais pelo espetáculo, já que a vaga do invicto Brasil nas quartas-de-final da competição está garantida. O time do Brasil é líder do grupo A, acumulando seis pontos após as vítórias conseguidas sobre a Austrália e a Croácia. Por isso, precisa apenas de um empate para garantir o primeiro lugar da chave. A seleção de Trinidad e Tobago, treinada pelo brasileiro Renê Simões, sofreu duas derrotas e já está eliminada. Com a vaga garantida e tendo como adversário a fraca equipe de Trinidad, o técnico Sérgio Farias pensa até em poupar alguns jogadores do Brasil. O zagueiro Wescley e o lateral Fernandes, que receberam cartão amarelo contra a Croácia, no último domingo, podem ficar de fora. A medida é para afastar o risco de perder a dupla justamente nas quartas-de-final.