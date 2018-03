Brasil busca vaga na semifinal da Copa A tradicional rivalidade dos gramados entre Brasil e Argentina será revivida nesta quinta-feira. Mas, desta vez, o duelo acontecerá nas areias da praia de Copacabana, no Rio, em partida válida pelas quartas-de-final da 1ª Copa do Mundo de Futebol de Areia, organizada pela Fifa. A seleção brasileira atuará completa, inclusive com Romário, em jogo que começa às 19h45. Além de Romário, a seleção foi escalada com o goleiro Robertinho, Júnior Negão, Benjamim e Jorginho. Neném, o artilheiro da equipe na Copa do Mundo, com quatro gols, ficará na reserva. "É hora de partirmos para cima dos argentinos e estraçalharmos eles", brincou Neném. "Queremos muito esse título. A Argentina não tem um time tão bom e podemos vencê-los." Antes de Brasil e Argentina, serão realizadas as outras três partidas das quartas-de-final, para a definição das quatro seleções semifinalistas da Copa do Mundo de Futebol de Areia. França x Espanha abre a rodada, às 16 horas, seguida por Portugal x Ucrânia, às 17h15, e Uruguai x Japão, às 18h30.