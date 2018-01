Brasil busca vaga no Mundial Sub-17 O Brasil garante uma vaga às quartas-de-final do Mundial Sub-17 em Trinidad e Tobago se vencer a Croácia neste domingo, em Porto de Espanha - a TV Bandeirantes mostra o jogo ao vivo, às 16h30. As duas seleções lideram o Grupo A, com três pontos. Na primeira rodada, a seleção brasileira derrotou a Austrália por 1 a 0 e a Croácia bateu Trinidad por 2 a 1. Na partida contra os croatas, os garotos do Brasil devem contar com o apoio da torcida de Trinidad, seleção que fará a preliminar contra a Austrália, no Estádio Crawford (capacidade para 27 mil pessoas). Os torcedores de Porto de Espanha deram uma mostra da simpatia que têm pelos brasileiros no jogo contra os australianos. Ao lado de policiais, funcionários do estádio e até de vendedores ambulantes, os torcedores festejaram os dribles de Leandro e comemoraram com entusiasmo o gol de Anderson na vitória do Brasil. O técnico Sérgio Farias conta com o apoio da torcida. Ele disse que o Brasil se apresentou bem na estréia. "O time, em geral, teve um bom desempenho. Agora, vamos enfrentar uma equipe clássica, da escola européia, que merece todo respeito." Sérgio Farias não deve alterar a equipe que estreou na sexta-feira no Mundial. A Seleção terá Felipe, Vinicius, Wendell, Wescley e Fernandes; Alceu, Alberoni, Júnior e Leandro; Bruno Moraes e Anderson. Contra a Austrália, a seleção mostrou alguns problemas defensivos. No ataque foi bem, com chutes de fora da área e algumas combinações entre Leandro, Anderson e Bruno. A Croácia não deve alterar o plano de jogo que mostrou contra Trinidad e Tobago. Com bom toque de bola e velocidade no ataque, espera surpreender o Brasil. O craque do time é o apoiador Niko Kranjicar. A rodada terá mais duas partidas. O Japão enfrenta a Nigéria, às 17h, e os Estados Unidos jogam contra a França, às 19h30, pelo Grupo B.