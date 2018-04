Brasil cai e fecha ano em oitavo no ranking feminino da Fifa

Um dia após divulgar a atualização do seu ranking masculino, a Fifa divulgou nesta sexta-feira a classificação da listagem feminina. Longe de viver o seu melhor momento, a seleção brasileira de Marta caiu duas posições e fechará o ano no modesto oitavo lugar. Já a Alemanha ultrapassou os Estados Unidos e assumiu a ponta, com 2.176, contra 2.158 das norte-americanas.

Assim, os alemães terminarão 2014 ostentando as suas duas seleções no topo do ranking da Fifa, pois na última quinta-feira os tetracampeões mundiais, que se consagraram na Copa realizada no Brasil, também foram confirmados como líderes da listagem masculina da entidade que controla o futebol do planeta.

O Brasil, com 1.968 pontos, acabou caindo para o oitavo lugar ao ser ultrapassado pela Coreia do Norte, que galgou quatro postos para virar sétima colocada, e também pela Inglaterra, que saltou da sétima para a sexta posição.

Também à frente das brasileiras, a França, o Japão e a Suécia ocupam hoje as respectivas terceira, quarta e quinta posições, sendo que as francesas ultrapassaram as japonesas, atuais campeãs do mundo e que na atualização anterior do ranking estavam no terceiro lugar. E o Top 10 é fechado por Canadá, que desceu da oitava para a nona posição, e Austrália.

Diferentemente do ranking masculino, que tem atualização mensal, o feminino é alterado a cada três meses pela Fifa. A próxima vez que a entidade divulgará uma nova versão da listagem das mulheres será em 27 de março.

Confira a classificação atualizada do ranking feminino da Fifa:

1) Alemanha, 2.176 pontos

2) Estados Unidos, 2.158

3) França, 2.091

4) Japão, 2.084

5) Suécia, 2.000

6) Inglaterra, 1.984

7) Coreia do Norte, 1.981

8) Brasil, 1.968

9) Canadá, 1.962

10) Austrália, 1.957

11) Holanda, 1.933

12) Noruega, 1.928

13) China, 1.880

14) Itália, 1.879

15) Espanha, 1.875

16) Dinamarca, 1.855

17) Coreia do Sul, 1.836

18) Nova Zelândia, 1.827

19) Suíça, 1.826

20) Islândia, 1.818