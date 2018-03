Brasil cai para 2º no ranking da Fifa Depois de sete anos de hegemonia no ranking das seleções de futebol da Fifa, a seleção brasileira perdeu o posto de número 1 do mundo, após anúncio divulgado pela entidade nesta quarta-feira. A França - atual campeã mundial e carrasca da seleção tetracampeã na final em 1998 - ultrapassou o Brasil, que passa a ocupar a segunda colocação seguida dos argentinos. A seleção francesa soma 796 pontos, dois a mais que o Brasil. Os argentinos vêm em seguida com 763 pontos. Ranking - O ranking da Fifa foi criado em agosto de 1993 com o intuito de classificar o desempenho das seleções nacionais em torneios disputados dentro e fora de casa. Em sua estréia, a primeira seleção a liderar a lista foi a Alemanha. O Brasil viria a ocupar a primeira colocação nos meses de setembro e outubro do mesmo ano. Em novembro, a equipe dirigida pelo técnico Carlos Alberto Parreira deu lugar a Itália e em dezembro, a Alemanha reassumiu o posto. Como no mês de janeiro, o ranking não foi publicado, a Alemanha permaneceu à frente das demais equipes e o manteve até abril. O Brasil volta a figurar na primeira colocação a partir de então e solidifica a liderança após a conquista do tetracampeoanto, nos Estados Unidos. Confira o ranking das seleções: 1 - França 796 pontos 2 - Brasil 794 3 - Argentina 763 4 - Itália 748 5 - Portugal 732 6 - Espanha 724 7 - República Checa 722 8 - Holanda 715 9 - Alemanha 711 10 - Paraguai 703 11 - Iugoslávia 689 12 - Romênia 683 13 - México 680 14 - Inglaterra 673 15 - Estados Unidos 666 16 - Colômbia 665 17 - Noruega 663 18 - Russia 652 19 - Croácia 650 20 - Dinamarca 645 Sul-Americanos 32 - Chile 607 33 - Uruguai 601 45 - Equador 567 51 - Peru 553 75 - Bolívia 496 112 - Venezuela 393