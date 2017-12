Brasil cai para 3º no ranking da Fifa A classificação para a Copa do Mundo com a vitória por 3 a 0 sobre a Venezuela há uma semana, não foi o suficiente para garantir o Brasil na vice-liderança do ranking da Fifa de seleções. De acordo com o levantamento divulgado nesta quarta-feira, o Brasil acumula 797 pontos e foi ultrapassado pela Argentina, que tem agora 798. A liderança do ranking continua sendo da França, que soma 811 pontos. O avanço mais significativo no novo ranking foi o da Bélgica, que passou da 32ª para a 20ª colocação, graças a sua classificação para a Copa do Mundo de 2002. Veja os 20 primeiros do ranking. Entre parênteses, a colocação da seleção no levantamento anterior. 1. (1) França 811 pontos 2. (3) Argentina 798 3. (2) Brasil 797 4. (4) Portugal 741 5. (8) Colômbia 736 6. (4) Itália 735 7. (6) Espanha 731 8. (7) Holanda 722 9. (11) México 713 10. (9) Inglaterra 712 11. (14) Alemanha 710 12. (11) Iugoslávia 709 13. (10) República Checa 699 14. (13) Paraguai 694 15. (15) Romênia 687 16. (18) Suécia 676 17. (17) Dinamarca 675 18. (20) Eire 672 19. (16) Croácia 671 20. (33) Bélgica 666 20. (19) Estados Unidos 666