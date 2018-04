Brasil cai para a 6ª posição no ranking da Fifa

ZURIQUE - A Espanha manteve a liderança no ranking da Fifa divulgado na quarta-feira, apesar do desempenho modesto nos amistosos deste mês, enquanto o Brasil caiu da quinta para a sexta colocação.

A grande surpresa na lista é o avanço da Venezuela, atual líder das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2014, ao lado de Argentina e Uruguai.

Único país da América do Sul a nunca ter disputado um Mundial, o tradicional time mais fraco da região saltou da 129a para a 39a colocação, sua melhor posição desde a criação do ranking, em 1993.

Cabo Verde (57o lugar) e Antígua e Barbuda (83o) também assumiram os melhores lugares na lista da sua história.

A Espanha, atual campeã mundial, perdeu de 1 x 0 da Inglaterra e empatou em 2 x 2 com a costa Rica nos últimos amistosos, fora de casa, mas isso não bastou para lhe tirar do topo.

A vitória contra os espanhóis, aliás, serviu para que a Inglaterra roubasse o quinto lugar do Brasil, que nesse período disputou amistosos contra Gabão e Egito. O fato de os adversários serem piores no ranking rendeu menos pontos à seleção brasileira.

A seleção mais bem posicionada da África é a da Costa do Marfim, em 16o lugar. Na Ásia, é o Japão, em 19o.

Veja os dez primeiros colocados no ranking (com a posição do mês anterior entre parênteses):

1. (1) Espanha

2. (2) Holanda

3. (3) Alemanha

4. (4) Uruguai

5. (7) Inglaterra

6. (5) Brasil

7. (8) Portugal

8. (12) Croácia

9. (6) Itália

10. (10) Argentina

(Reportagem de Brian Homewood)