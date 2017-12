Brasil chega ao Equador cercado de fãs A Seleção Brasileira já está no Equador, para o jogo de quarta-feira contra a Seleção local pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O desembarque da maior parte dos jogadores ocorreu na noite desta segunda-feira. Um grupo chegou junto, vindo do Brasil, e outros vieram de várias partes da Europa e América. Os atletas e membros da comissão técnica que desceram no aeroporto internacional de Guayaquil enfrentaram apenas o assédio dos fãs equatorianos, segundo a agência Afp. Protegidos por seguranças, todos foram levados para ônibus, que levará todos para o hotel. A delegação brasileira ficará em Guayaquil até horas antes do jogo, para não ter problemas com os efeitos da altitude da cidade de Quito.