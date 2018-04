Brasil coloca em jogo o título e a vaga na Olimpíada

A Celeste Olímpica está em vantagem. A equipe do atacante Luna, destaque nas cobranças de falta, lidera o hexagonal final com 10 pontos e garantiu presença nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Por isso joga pelo empate. O Brasil está logo atrás, com nove, e precisa da vitória se quiser levar o troféu para casa.

Matematicamente, os brasileiros ainda não garantiram presença na Inglaterra. Isso porque a Argentina, que na preliminar enfrenta a eliminada Colômbia, tem seis pontos e também pode chegar aos nove. A segurança dos brasileiros está no primeiro critério de desempate, o saldo de gols. O Brasil tem seis, enquanto os argentinos estão zerados. Os próprios integrantes da delegação brasileira reconhecem que só uma tragédia vai impedir o País de disputar mais uma Olimpíada. "Estamos muito concentrados, mas temos consciência de nossa situação", observou o técnico Ney Franco. "Além disso, vamos a campo sabendo do que precisamos, pois a Argentina joga antes. Também tivemos a informação de que nossa classificação aqui no Peru vale também para o Pan-Americano (em Guadalajara, no México)."

O Brasil ainda conta com a volta de Neymar. Artilheiro da competição, com sete gols, o atacante teve de cumprir suspensão no último jogo - vitória por 1 a 0 sobre o Equador. "Rapaz, nunca sofri tanto. Não é bom ficar lá na tribuna. Meu negócio é mesmo dentro do campo", afirmou o craque, que acompanhou de fora o sofrimento do time para vencer os equatorianos. "Agora vamos motivados para essa final. Sabemos que o Uruguai é um bom time, já vimos alguns vídeos deles, mas sempre deixamos claro que viemos aqui para buscar o título. E é isso o que vamos fazer."

ESPERANÇA - Os jogadores brasileiros não negam que a conquista da vaga olímpica é o principal objetivo no Peru. O grupo, no entanto, é unânime em reconhecer que o título do Sul-Americano pode ter importância especial para quem já está junto há 60 dias, desde a fase de preparação em Teresópolis, em dezembro. "Pode não garantir, mas, sem dúvida, no final um trabalho vencedor conta para o seu currículo e para o julgamento das pessoas", afirmou o goleiro Gabriel, referindo-se à expectativa de estar no grupo comandado por Mano Menezes em Londres.

E, por falar em 2012, o clima na delegação uruguaia é de total alegria. Jogadores e integrantes da comissão técnica curtem cada minuto da festa que tomou conta do país após a confirmação da vaga. O time de futebol do Uruguai volta a disputar a competição depois de 84 anos: venceu em 1924 (Paris) e 1928 (Amsterdã). A força daquela equipe valeu o apelido que a seleção carrega: Celeste Olímpica.