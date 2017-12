Brasil com um pé no mundial feminino Brasil e Peru vão disputar no dia 28 a partida de volta da eliminatória que dará uma vaga para o Campeonato Mundial Feminino Sub-19 de futebol, no Canadá. A partida será em Cuiabá (MT), às 21 horas, e a seleção brasileira não deverá encontrar dificuldades para obter a classificação, já que na partida de ida, em Lima, goleou a adversária por 6 a 0. O primeiro Mundial da categoria será disputado de 17 de agosto a 1.º de setembro.