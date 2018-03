Brasil comemora duas vezes na Copa América O Brasil comemorou duas vezes na cerimônia que marcou o sorteio dos grupos da Copa América 2004, realizada nesta segunda-feira, em Lima, no Peru. Primeiro porque ficou em uma chave considerada tranqüila. Os brasileiros são cabeças de chave do Grupo C, sede em Arequipa, e terão com adversários Paraguai, Chile e Costa Rica. A estréia será no dia 8, contra o Chile. O segundo motivo de satisfação foi ver os arqui-rivais Uruguai e Argentina se digladiando no Grupo B (Chiclayo), que já está apelidado de "Grupo da Morte", apimentado ainda pelas presenças de México e Equador. No A, com sede em Lima, estão Peru, Colômbia, Venezuela e Bolívia. A competição será aberta no dia 6 de julho, com a partida entre Peru e Bolívia. Na primeira fase as equipes se enfrentam dentro de seus grupos. Classificam-se os dois primeiros colocados de cada chave e os dois melhores terceiros colocados. A partir desse ponto o torneio passa a ser disputado no sistema de mata-mata em jogo único. A final está marcada para o dia 25, em Lima. Para Dunga, capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994 e convidado especial da cerimônia, na qual ´escolheu´ os adversários do Brasil, a composição final das chaves foi interessante. "Não resta dúvida que o grupo da Argentina é o mais forte. No caso do Brasil, foi bom, pois o Chile está numa fase decadente e a Costa Rica não tem tradição", observou. "O maior adversário vai ser mesmo o Paraguai." O local escolhido para o sorteio foi o Palácio de Belas Ares de Lima. Nesse ponto há um aspecto curioso. Trata-se de um teatro ao lar livre e os organizadores se apegaram a uma peculiaridade climática da capital peruana para estarem seguros de que não haveria nenhum contratempo capaz de comprometer o programa. Chove em Lima apenas durante os meses de junho, julho e agosto. Fora desse período, é mais fácil chegar a pé a Machu Pichu do que ver guarda-chuvas pelas ruas da cidade. A não ser que sejam sombrinhas coloridas protegendo senhoras do sol escaldante. TRADIÇÃO - A Copa América é a competição entre seleções mais antiga do mundo. Em uma analogia rápida, corresponde à Eurocopa. A primeira edição foi disputada em 1916, na Argentina, e ainda se chamava Campeonato Sul-Americano de Futebol. O Uruguai entrou para a história ao bater os anfitriões na final. O Brasil venceu seis vezes, a última em 1999. Porém, ainda está longe de argentinos e uruguaios, que conquistaram o título 14 vezes cada.