Brasil confia nos gols de Kátia Cilene A seleção brasileira feminina de futebol enfrenta a Suécia nesta quarta-feira, às 17h30 (no horário de Brasília, com transmissão da ESPN Brasil), em Boston, pelas quartas-de-final do Mundial dos Estados Unidos. A esperança do Brasil é a atacante Kátia Cilene, artilheira do campeonato com 4 gols, ao lado da alemã Prinz Birgit. A única dúvida do técnico Paulo Gonçalves é a zagueira Tânia, que sofreu uma contusão no tornozelo direito no jogo contra a França e está fazendo tratamento intensivo para poder enfrentar a Suécia. O Brasil está invicto no Mundial. Venceu dois jogos (Coréia do Sul e Noruega) e empatou outro (França). Assim, terminou a primeira fase na liderança do seu grupo. Agora, enfrenta um adversário de tradição no futebol feminino. ?É um time perigoso. O jogo aéreo é o forte delas, além da força física. Mas vamos partir para cima com tudo, em busca da vaga nas seminfinais", afirmou Paulo Gonçalves. Os Estados Unidos também jogam nesta quarta-feira, contra a Noruega, em Boston. Os outros dois jogos das quartas-de-final serão na quinta, em Portland: Alemanha x Rússia e China x Canadá.