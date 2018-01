Brasil conhece adversários na Coréia O Brasil conhecerá, dentro de algumas horas, seus adversários na primeira fase da segunda edição da Copa das Confederações, torneio programado para o período de 30 de maio a 10 de junho. O sorteio está programado para a manhã desta quarta-feira - madrugada, no horário de Brasília - em Cheju, uma ilha da Coréia do Sul. A competição terá oito participantes e servirá de prévia para o Mundial que sul-coreanos organizarão, em 2002, junto com o Japão. Haverá partidas também em sede japonesas. Os representantes da Fifa, das equipes e dos promotores do evento acertaram detalhes do sorteio em reuniões durante a terça-feira e confirmaram a condição de cabeça-de-chave para França e Brasil. Dessa forma, evita-se, pelo menos na primeira fase, confronto entre os finalistas do Mundial de 98. Além das equipes brasileiras e francesas, também participarão da competição as seleções da Coréia do Sul, do Japão (organizadoras) , do México (campeã da edição anterior), do Canadá (campeã da Concacaf), da Austrália (campeã da Oceania) e de Camarões (campeã da África). Os jogos serão distribuídos em seis estádios: os sul-coreanos das cidades de Daegu, Ulsan e Suwon e os japoneses de Yokohama, Ibaraki e Niigata.