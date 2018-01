Brasil conhece rivais da Copa do Mundo de futebol feminino Foi definido neste domingo os grupos da Copa do Mundo de futebol feminino, que acontecerá entre os dias 10 e 30 de setembro deste ano, na China. O Brasil caiu no Grupo D, com Nova Zelândia, Dinamarca e a própria China. A jogo inaugural da competição será entre a Alemanha, atual campeã mundial, e a Argentina, que derrotou o Brasil pelo Sul-Americano. As equipes estão no Grupo A, que ainda tem a Inglaterra e a seleção japonesa. Confira os grupos do Mundial Grupo A - Alemanha, Japão, Inglaterra e Argentina Grupo B - Nigéria, Estados Unidos, Coréia do Norte e Suécia Grupo C - Noruega, Gana, Austrália e Canadá Grupo D - China, Nueva Zelândia, Brasil e Dinamarca