Brasil consegue evitar goleada da Rússia Apesar da derrota para Rússia, por 7 a 3, seleção brasileira masculina de pólo aquático cumpriu seu principal objetivo que era o de não sofrer uma goleada para a melhor equipe do Torneio Pré-Olímpico, disputado nas piscinas de São Januário. O Brasil sabia da sua inferioridade em relação ao adversário e estava preocupado com o saldo de gols, primeiro critério de desempate. Os brasileiros foram os que sofreram menos gols do time vice-campeão olímpico. O goleiro Pará, de 36 anos, foi um dos principais responsáveis pela pequena diferença no placar. No terceiro quarto, por exemplo, chegou a defender quatro ataques consecutivos, levando os torcedores ao delírio. "Não gosto de perder, mas foi um bom resultado. Para chegarmos perto deles só falta profissionalizar o esporte aqui no Brasil", disse o jogador. A boa atuação do goleiro fez o técnico Carlos Carvalho tecer diversos elogios sobre o comandado. "Na minha opinião, o Pára é um dos cinco melhores goleiros do mundo", afirmou. O treinador agradeceu ao público que compareceu a São Januário para apoiar a seleção. E demonstrou confiança em uma vitória sobre a Eslováquia, amanhã, às 17h30. Até o momento, no grupo B, a Rússia e a Eslováquia tem, respectivamente 6 e 4 pontos em três partidas. Em seguida vem o Brasil com dois pontos em dois jogos. Holanda e Argentina ainda não marcaram pontos, mas a Holanda está na frente no saldo de gols. Hoje, no outro jogo do Grupo B, a Eslováquia venceu a Holanda por 7 a 6. No Grupo A, a Polônia derrotou Porto Rico por 4 a 2. A Croácia, uma das favoritas na conquista de uma das três vagas para os Jogos Olímpicos de Atenas, venceu o Canadá, por 12 a 4. Já Alemanha e Romênia empataram por 2 a 2. Amanhã, além de Brasil e Eslováquia, serão realizadas as seguintes partidas: Alemanha X Canadá, Croácia X Polônia, Romênia X Porto Rico e Argentina X Holanda.