Brasil consegue quarto lugar em torneio de nado sincronizado

O dueto de nado sincronizado formado pelas brasileiras Lara Teixeira e Nayara Figueira terminou em quarto lugar no torneio Roma Sincro, realizado neste sábado na capital italiana. Lara e Nayara marcaram 45.600 pontos com a rotina livre "Frevando", também utilizada nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. A soma com a coreografia técnica "Dragão Asiático" deu 91.300 pontos. A Espanha ficou com o primeiro lugar, ao fazer 98.300 pontos, seguida por Itália, com 94.200, e Ucrânia, que marcou 93.000.