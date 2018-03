Brasil continua em 1º no ranking da Fifa A seleção brasileira continua liderando o ranking da Fifa com uma confortável vantagem de 59 pontos sobre Espanha e França, que dividem o segundo lugar. Os franceses ganharam dois pontos e anularam a vantagem de três que tinham os espanhóis na lista de abril. Os pentacampeões caíram seis pontos. A Argentina subiu do sexto para o quinto lugar, superando a Holanda e ficando quatro pontos atrás da Alemanha. O México segue na nona posição, mas diminuiu a vantagem turca de quatro para dois pontos. A Costa Rica, que em abril alcançou sua melhor colocação (18ª), subiu mais um posto. Entre as 50 primeiras seleções, Japão, Bulgária, Honduras, Israel, Finlândia e Jamaica melhoraram suas posições. O melhor desempenho do mês foi da Geórgia, que subiu nove posições, após a vitória sobre a Rússia por 1 a 0 na fase de classificação da Eurocopa 2004. Classificação de maio do ranking da Fifa: 1) Brasil 843 pontos 2) Espanha 784 França 784 4) Alemanha 757 5) Argentina 753 6) Holanda 746 7) Inglaterra 739 8) Turquia 722 9) México 720 10) Estados Unidos 715 11) Dinamarca 715 12) Itália 709 13) República Checa 707 14) Portugal 706 15) Irlanda 704 16) Bélgica 681 17) Costa Rica 671 18) Camarões 666 19) Paraguai 664 20) Suécia 660 28) Uruguai 629 33) Equador 620 37) Honduras 608 39) Colômbia 601 56) Cuba 535 73) Chile 494 81) Peru 479 82) El Salvador 472