Brasil continua líder do ranking Fifa Não houve grandes alterações entre os 10 primeiros colocados do ranking de seleções da Fifa, que foi divulgado nesta quarta-feira. O Brasil continua na liderança da lista, posição que ocupa desde a conquista do tetracampeonato mundial em 94, nos Estados Unidos. A França, que venceu a Copa da 98 e a última Eurocopa, manteve o segundo lugar. O terceiro ainda é a Argentina, líder isolada das Eliminatórias sul-americanas para o Mundial de 2002. A única mudança entre as melhores equipes foi provocada pela Itália, que estava empatada com a República Checa na quarta colocação, mas conseguiu um pontinho a mais e agora, está sozinha em quarto, enquanto os checos aparecem em quinto. A próxima classificação será publicada no dia 14 de março. Confira os 10 primeiros colocados: 1º Brasil - 818 pontos 2º França - 799 3º Argentina - 769 4º Itália - 740 5º República Checa - 739 6º Portugal - 736 7º Espanha - 732 8º Holanda - 706 9º Iugoslávia - 705 10º Paraguai - 704