Brasil continua líder no ranking da Fifa O Brasil manteve a liderança do ranking de seleções da Fifa, o primeiro de 2006, divulgado nesta quarta-feira, com 839 pontos - um a menos do que em dezembro de 2005. Em segundo lugar aparece a República Checa, com 796, e em terceiro a Holanda, com 790. A Argentina continua entre os dez primeiros, na quarta colocação. Para a elaboração do ranking, a Fifa levou em consideração o desempenho nas últimas 21 partidas. Quem mais subiu foi Bangladesh - 17 posições. O próximo ranking será divulgado no dia 15 de fevereiro. Confira os vinte primeiros colocados no ranking e a posição dos países classificados para o Mundial da Alemanha: 1.º Brasil - 839 2.º República Checa - 796 3.º Holanda - 790 4.º Argentina - 772 5.º Espanha - 768 6.º França - 768 7.º México - 767 8.º Estados Unidos - 767 9.º Inglaterra - 757 10.º Portugal - 753 11.º Turquia - 748 12.º Itália - 741 13.º Dinamarca - 733 14.º Suécia - 731 15.º Japão - 714 16.º Grécia - 708 17.º Alemanha - 707 18.º Uruguai - 705 19.º Irã - 703 20.º Croácia - 701 21.º Costa Rica - 700 22.º Polônia - 695 28.º Tunísia - 685 29.º Coréia do Sul - 680 30.º Paraguai - 672 33.º Arábia Saudita - 663 36.º Suíça - 655 38.º Equador - 647 40.º Ucrânia - 640 42.º Costa do Marfim - 626 47.º Sérvia e Montenegro - 617 48.º Austrália - 610 50.º Gana - 608 51.º Trinidad & Tobago - 608 56.º Togo - 585 63.º Angola - 568