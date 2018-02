Brasil continua na ponta no primeiro ranking da Fifa de 2007 Com poucos jogos disputados entre seleções por causa das festas de fim de ano, o novo ranking da Fifa, o primeiro deste ano, divulgado nesta quarta-feira, apresentou poucas modificações. O Brasil, invicto no comando do técnico Dunga (5 vitórias e 1 empate), continua em primeiro lugar, com 28 pontos de vantagem sobre a Itália, atual campeã mundial. Dentre as dez primeiras posições, a única novidade ficou por conta da seleção alemã, que ganhou 13 pontos e ultrapassou a Inglaterra, assumindo, assim, a quinta colocação. Outro destaque ficou por conta do Egito, que ganhou 83 pontos e subiu oito posições, aparecendo em 19.º lugar. Porém, o maior salto de toda a lista foi do Vietnã, que ganhou 38 posições e subiu para o 134.º lugar - o país realizou cinco partidas em seu retorno ao futebol internacional, após dois anos de ausência. Ao todo, a Fifa considerou 31 partidas para o ranking de janeiro - todas amistosas, disputadas principalmente na Ásia. Os 20 melhores da Fifa 1.º Brasil - 1.588 pontos 2.º Itália - 1.560 3.º Argentina - 1.551 4.º França - 1.523 5.º Alemanha - 1.363 6.º Inglaterra - 1.359 7.º Holanda - 1.305 8.º Portugal - 1.258 9.º Nigéria - 1.244 10.º República Tcheca - 1.190 11.º Camarões - 1.160 12.º Espanha - 1.154 13.º Ucrânia - 1.054 14.º Suécia - 958 15.º Croácia - 948 16.º Grécia - 945 17.º Suíça - 937 18.º Costa do Marfim - 919 19.º Egito - 918 20.º Romênia - 912