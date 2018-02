Brasil: Copa América será laboratório A Copa América vai ser mesmo um ?laboratório? para as Eliminatórias do Mundial de 2006 e o técnico Carlos Alberto Parreira quer aproveitá-la para fazer o máximo possível de observações. Isso representará um custo para a seleção brasileira: com cinco ou seis mudanças previstas para o decorrer da competição, o time perderá em entrosamento. "Tenho consciência disso. Pode ser prejudicial por esse lado." Como ficará com o grupo por pelo menos duas semanas, a Copa América será uma experiência única para o treinador. A seleção dificilmente vai ter outra oportunidade de reunir até o Mundial de 2006, pelo mesmo período de tempo, a equipe que vem treinando em Teresópolis, repleta de reservas do time principal. E a partir de critérios definidos por Parreira, a Copa América será um grande teste para vários atletas. Assim, ele abre mão de um time titular. Nesta quarta-feira, por exemplo, deixou claro que Vagner Love e Ricardo Oliveira vão ter pelo menos uma chance na competição. Confirmou desse modo o que já era óbvio: a opção por Luís Fabiano e Adriano para o jogo de estréia, contra o Chile, dia 8. Outra mudança já programada por Parreira está na lateral-direita. Ele vai começar o coletivo desta quinta-feira com Mancini. Deve mantê-lo no time até o início da competição e, depois, o substituirá por Maicon. Pode ser apenas por uma partida, mas o lateral do Cruzeiro será escalado. Ainda para a defesa, deixou pistas de que deseja ver em ação os quatro convocados: Juan e Luisão gozam de sua preferência e formam hoje a zaga. Mas Bordon e Cris vão poder mostrar serviço em jogos da Copa América. No meio, o reserva Dudu Cearense pode ter um tratamento diferenciado. Parreira quer mais um volante para compor a sua lista de cerca de 40 nomes convocáveis e já decidiu dar uma oportunidade ao atleta do clube japonês Kashiwa Reysol. Dependendo da situação das partidas, alguns mais conhecidos correm o risco de ficar entre os reservas durante toda a competição. São os casos de Diego, Júlio Baptista e Felipe. A explicação é simples. Parreira já conhece o potencial de cada um deles. "Só não posso cometer exageros para não descaracterizar o time." No treino tático desta quarta à tarde, ele promoveu as mesmas mudanças da véspera. Trabalhou repetidamente a marcação da equipe suplente para forçar a saída de bola do time. O treino parecia um coletivo, com 11 atletas de cada lado, e foi interrompido várias vezes por Parreira, que iniciava as jogadas do meio-de-campo, com bolas que ele arremessava com as mãos.