Brasil de Pelotas e São Bento empatam pela 1ª rodada da Série B

A estreia do São Bento na Série B do Campeonato Brasileiro agradou o torcedor de Sorocaba. Jogando fora de casa, no estádio Bento Freitas, o time do interior paulista empatou com o Brasil de Pelotas por 1 a 1, pela primeira rodada. Éder Sciola abriu o placar para os gaúchos no início do primeiro tempo, mas Marcelo Cordeiro empatou em cobrança de pênalti, também na etapa inicial. Além do resultado, o time de Sorocaba conseguiu controlar a partida.

+ Confira a tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro

+ Vila Nova leva a melhor sobre o Avaí em jogo truncado no Serra Dourada

+ Com gol de Dagoberto, Londrina estreia na Série B com vitória sobre o Boa

+ Em duelo de campeões estaduais, CSA supera o Goiás na estreia na Série B

Mesmo jogando fora de casa, o São Bento não se mostrava acuado. Pelo contrário: buscava o jogo e chegou a assustar o goleiro Marcelo Pitol no começo. Com cinco minutos, em falta na intermediária, Marcelo Cordeiro rolou para Doriva, que soltou o pé de longe. A resposta, aos nove, foi com bola na rede. Alisson Farias fez boa jogada na linha de fundo e cruzou na medida para Éder Sciola, que completou de pé direito e abriu o placar para o Brasil.

Em outra descida do São Bento para o ataque, Everaldo recebeu pela esquerda, pedalou na frente de Valdemir e acabou derrubado dentro da grande área. O árbitro assinalou a pênalti, que Marcelo Cordeiro cobrou no canto esquerdo. O empate, aos 25 minutos, manteve o jogo equilibrado não só na marcação, mas também em chances ofensivas criadas.

No segundo tempo, o time paulista assustou com 16 minutos, quando Dudu Vieira recebeu na entrada da grande área e, livre de marcação, arriscou a finalização. A bola passou perto da trave de Pitol, mas saiu pela linha de fundo. Mas conforme o tempo passava, o time de Sorocaba foi sentindo o cansaço, e deu mais espaço para o Brasil de Pelotas.

Ainda assim, o equipe da casa não conseguiu furar a forte marcação paulista, que é treinada em exaustão pelo técnico Paulo Roberto Santos há cinco temporadas - é o treinador do futebol brasileiro há mais tempo no cargo. Por outro lado, o São Bento não tinha mais a mesma velocidade do primeiro tempo para contra-atacar e passou a esperar o apito final do árbitro.

Na próxima sexta-feira, o São Bento faz a sua estreia dentro de casa, em Sorocaba. No estádio Walter Ribeiro, recebe o CSA, às 20h30, pela segunda rodada da Série B. Enquanto isso, o Brasil vai enfrentar o Avaí na Ressacada, em Florianópolis, no sábado, às 16h30.

FICHA TÉCNICA

BRASIL DE PELOTAS 1 X 1 SÃO BENTO

BRASIL DE PELOTAS: Marcelo Pitol; Valdemir (Sousa), Rafael Vitor, Heverton e Artur; Leandro Leite (Deyvid Sacconi), Éder Sciola, Lourency, Alisson Farias e Michel; Welinton Júnior (Mossoró). Técnico: Clemer.

SÃO BENTO: Rodrigo Viana; Everton Silva, João Paulo, Luizão e Marcelo Cordeiro (Moraes); Fábio Bahia, Dudu Vieira, Doriva (Maicon Souza) e Lucas Crispim (Walterson); Everaldo e Zé Roberto. Técnico: Paulo Roberto Santos.

GOLS: Éder Sciola, aos nove, e Marcelo Cordeiro, aos 25 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO: Caio Max Augusto Vieira (RN).

CARTÕES AMARELOS: Artur, Deyvid Sacconi, Éder Sciola e Lourency (Brasil de Pelotas); Éverton Silva, Luizão, Marcelo Cordeiro e Walterson (São Bento).

RENDA E PÚBLICO: Não divulgados.

LOCAL: Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).