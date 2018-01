Brasil de Pelotas ganha em casa do time reserva do Grêmio O Brasil venceu o time reserva do Grêmio por 1 a 0, neste domingo, em Pelotas, e chega à última rodada da primeira fase do campeonato gaúcho em condições de escapar do rebaixamento para a segunda divisão. Apoiado por sua fanática torcida, o Brasil partiu para o ataque e marcou seu gol logo aos quatro minutos de jogo. O lance foi confuso. O atacante Cláudio Milar cobrou um escanteio fechado e venceu o goleiro Marcelo Grohe. Em cima da linha, em meio a diversos jogadores, o volante Gavilan tentou afastar, mas a bola bateu no volante Edmílson, do próprio Grêmio, e entrou. Como luta para não cair, o Brasil manteve concentração total, dominou o jogo e criou diversas chances. Poderia ter chegado pelo menos a 3 a 0 se o meia Maycon não tivesse chutado a bola para fora em duas situações em que se viu livre diante de Marcelo Grohe. O Grêmio foi um time confuso, mas não precisava do resultado, pois está classificado para as semifinais como campeão da Chave 2. Pelo mesmo grupo, o São Luiz empatou com o Caxias por 0 a 0, o Guarani de Venâncio Aires perdeu em casa para o 15 de Novembro por 2 a 1 e o São José de Cachoeira do Sul ganhou do Esportivo 2 a 1. O Grêmio é o primeiro colocado, com 37 pontos, seguido por Caxias (24), Esportivo (22), São José de Porto Alegre (19), Brasil (18), São Luiz, 15 de Novembro, Guarani de Venâncio Aires (17) e São José de Cachoeira do Sul (15). Pelo Grupo 1, neste domingo à noite, o Guarany de Bagé derrotou a Ulbra por 3 a 2, em Canoas. Atualizado às 21h34