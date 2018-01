Brasil de Pelotas renova com técnico Rogério Zimmermann pelo 6º ano

Garantido pelo segundo ano seguido na Série B do Campeonato Brasileiro, o Brasil de Pelotas está satisfeito com o trabalho de Rogério Zimmermann. Tanto que, nesta quarta-feira, como já era esperado, o clube gaúcho anunciou a renovação com o treinador, que vai ficar para a sexta temporada seguida.

Com ele, de acordo com o Brasil de Pelotas, seguem no clube o preparador físico João Beschorner, o auxiliar técnico Zeca Martins, o preparador de goleiros Alex Lessa e o analista de desempenho Marcos Zambiazi.

Rogério Zimmermann tem 51 anos e, depois de passar por diversos clubes pequenos do Rio Grande do Sul, se firmou no Brasil. Em Pelotas desde 2012, conseguiu o acesso na Série D em 2014 e na Série C no ano seguinte. Em 2016, chegou a brigar pelo G4 da Série B, mas terminou a competição no 11.º lugar.

Pensando em 2017, o elenco do time gaúcho treina desde a terça-feira. No dia da reapresentação, anunciou cinco reforços: o lateral-direito Éder Sciola (ex-São Paulo, estava no Sampaio Corrêa), o lateral-esquerdo Tiago Silva, o meia Lenilson e os atacantes Aloísio e Jean Silva.