Brasil decepciona e só empata Com um futebol decepcionante, a seleção brasileira ficou num empate por 0 a 0 com a China, em partida realizada nesta quarta-feira de manhã no estádio olímpico de Guangdong, em Guangzhou. No jogo, que marcou a volta da dupla Parreira/Zagallo, o time jogou um futebol desinteressado, burocrático e sem nenhuma criatividade, fazendo prever que a comissão técnica poderá ter problemas pela frente, quando vai enfrentar adversários teoricamente mais fortes. No dia 29 de março, a seleção volta a campo para a partida contra Portugal e no dia 30 de abril, enfrenta os Estados Unidos, em Nova York, confrontos que servirão de preparação para as eliminatórias da Copa do Mundo. A CBF aproveitou o amistoso para divulgar o progama ?Fome Zero?, instituído pelo governo Lula. Os jogadores entraram no gramado com uma camiseta branca, na qual estava a inscrição: ?Fome Zero. Esta bandeira também é minha?. Mas se o time estava engajado politicamente, deixou muito a desejar quando a bola rolou. O primeiro tempo da Seleção foi muito ruim. Tocando bola lateralmente, e de forma extremamente lenta, a equipe esteve longe de apresentar o espetáculo prometido pelo treinador. Com um futebol aborrecido, o time de Parreira não criou uma chance de gol sequer durante todo o 1º tempo. O único momento de algum perigo aconteceu aos 29 minutos, numa cobrança de falta de Rivaldo, que o goleiro defendeu. Os chineses - uma seleção fraca tecnicamente e sem nenhuma força ofensiva - faziam uma marcação forte na intermediária de defesa. De vez em quando, o time se arriscava num contra-ataque, mas também não chegava a levar perigo ao gol de Dida. Os chamados ?4Rs? tiveram atuação decepcionante: Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo não fizeram nenhuma jogada de relevância, para frustração das mais de 80 mil pessoas que lotaram o estádio. No segundo tempo, Parreira mudou e o time melhorou. Ronaldo - que reclamou de dores na panturrilha em conseqüência de uma pancada que recebeu logo aos três minutos de jogo - foi substituído por Amoroso. O time ganhou maior velocidade e as chances de gol começaram a aparecer. A primeira aos 7 minutos, numa falta cobrada por Roberto Carlos, que passou muito perto do travessão. Aos 14, Ronaldinho Gaúcho arrancou da intermediária depois de se livrar de três adversários e lançou Amoroso, que tocou por cobertura sobre o goleiro. Rivaldo pegou a sobra e quase marcou. Aos 18 minutos, Ronaldinho Gaúcho dá lugar a Denílson e o futebol de Rivaldo começou a aparecer um pouco mais. Com maior liberdade no meio-de-campo, o jogador do Milan participou de outras três boas oportunidades, mas não conseguiu marcar. Aos 30 minutos, Parreira mudou de novo. Emerson e Juninho Pernambucano entraram no lugar de Zé Roberto e Kléberson, respectivamente, e o ritmo da equipe voltou a cair. Os toques laterais voltaram e com eles, o jogo aborrecido do primeiro tempo. Muito pouco para quem cobrou US$ 1 milhão pela ?exibição?. Ficha Técnica: China 0 x 0 Brasil. China - Liu Yun Fei; Zhang Zhi, Li Weifeng, Li Ming e Sun Jihao (Jun Gewel); Zhao Junzhe, Li Tie, Yang Pu (Xia Zambho) e Li Xiaopeng (Xu Yuniaong); Yang Chang (Li Jinyu) e Li Yi (Yang Chen) Técnico: Arie Haan Brasil - Dida; Cafu, Luisão, Anderson Polga e Roberto Carlos; Gilberto Silva, Kleberson (Juninho Pernambucano), Zé Roberto (Émerson) e Ronaldinho Gaúcho (Denílson); Rivaldo e Ronaldo (Amoroso) Técnico: Carlos Alberto Parreira Árbitro - Kim Tang Yang (Coréia do Sul) Cartões amarelos: Zhao Junzhe (China) Local - estádio olímpico de Guangdong, em Guangzhou, China.