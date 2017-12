Brasil decepciona e só empata em casa A seleção brasileira levou um enorme susto e escapou de um vexame ao empatar por 3 a 3 com o Uruguai na noite desta quarta-feira em Curitiba, em partida válida pela quarta rodada as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. O Brasil chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas permitiu a reação dos uruguaios, que viraram o jogo para 3 a 2. No finalzinho, o Fenômeno Ronaldo marcou e empatou a partida. Com esse resultado, a equipe do Brasil chega aos 8 pontos ganhos, apenas um a mais que o Uruguai. Agora, a seleção entra em recesso e só volta a jogar pelas eliminatórias no ano que vem. No dia 31 de março, enfrenta o Paraguai, em Assunção. A seleção uruguaia começou o jogo com um esquema surpreendentemente corajoso. Sem o astro Recoba, contundido, mas com três atacantes e com uma marcação na intermediária de ataque, os uruguaios foram para cima e sufocaram o Brasil nos primeiros minutos. Assustados, os jogadores do meio-de-campo da seleção brasileira não conseguiam armar jogadas. Recuados, os atacantes pouco ameaçavam. Para piorar, a defesa errava frequentemente nas saídas de bola. Os erros mais evidentes ficavam por conta do zagueiro Lúcio, que por três vezes seguidas colocou a meta de Dida em perigo ao entregar a bola nos pés do adversário. A torcida reagiu imedidatamente e, com 10 minutos de jogo, pedia a saída do zagueiro. Apesar de sufocar, o Uruguai não conseguiu marcar. O time brasileiro só equilibrou a partida a partir dos 15 minutos, quando Rivaldo e Kaká conseguiram abrir espaços e começaram a articular jogadas de contra-ataque. Ao mesmo tempo, os laterais Cafu (pela direita) e Junior (pela esquerda) ganharam liberdade para descer. Neste momento, começa a ser desarmada a armadilha uruguaia. No primeiro contra-ataque certeiro, Kaká lança Ronaldo na direita e o Fenômeno quase marca. Na primeira tentativa, o goleiro defende. Na rebatida, Ronaldo acerta a trave. Aos 19 minutos, sai o primeiro gol, justamente num contra-ataque. Ronaldo desce pela esquerda e cruza para o meio da área. Rivaldo erra ao tentar concluir, mas Kaká não. De coxa, empurra para as redes: 1 a 0. Os uruguaios mantiveram a pressão e a seleção de Parreira continuou explorando o contra-ataque. E foi assim, que surgiu o segundo gol. Aos 28 minutos, Zé Roberto fez um lançamento longo do meio-campo e encontrou Ronaldo livre na frente. O Fenômeno venceu os adversários na velocidade e surgiu livre à frente do goleiro Munúa. Desviou a bola com o peito e tocou rasteiro para o gol. Era o gol de número 50 de Ronaldo com a camisa da seleção e 2 a 0 para o Brasil. Aos 35 minutos, o técnico do Uruguai, Juan Ramón Carrasco, reconheceu o fracasso de seu sistema e resolveu mexer no time. Tirou Abeijón e colocou Nuñez em campo, numa tentativa desesperada de melhorar a marcação. Com o placar mais folgado, e sem a pressão do início, o Brasil dominou o jogo completamente a partir daí e criou várias chances para ampliar. Numa delas, quase marcou depois de ótima jogada de Cafu pela direita. A mais clara, no entanto, foi com Rivaldo que, livre de marcação, tocou na saída do goleiro. A bola saiu rente à trave esquerda de Munúa. No final da primeira etapa, os brasileiros comemoravam o resultado. ?Demorou mas saiu. E ainda mais num jogo importante como esse?, disse o atacante Ronaldo referindo-se ao seu 50º gol. No segundo tempo, o técnico Carrasco ousou mais uma vez. Tirou o zagueiro Romero e colocou o atacante Recoba, numa alteração que iria transformar completamente a partida. O técnico mudou, também, o esquema de jogo: agora o Uruguai passa a jogar com 3 zagueiros - Lopes, Bizera e Lago. A alteração deu maior consistência ao time uruguaio, mas o Brasil ainda criaria duas ótimas oportunidades para marcar - com Rivaldo e Kaká e poderia ter definido o jogo alí. A partir daí, a vitória brasileira só poderia ser ameaçada se a defesa voltasse a errar, como fez no inicio do jogo. E foi justamente isso que aconteceu. Aos 10 minutos, Roque Jr se complica ao tentar rebater uma bola cruzada na área. Desajeitado, manda na cabeça de Chevantón - que tinha acabado de entrar no lugar de Hornos - e a bola sobrou limpa para Diego Forlan. O atacante uruguaio só esperou a saída de Dida e tocou para o fundo das redes para fazer 2 a 1. O Brasil sentiu o gol. Talvez em função do péssimo desempenho da dupla de zagueiros, o time se mostrou inseguro e passou a errar passes em excesso. Sem nenhuma coordenação, o time tentava, sem sucesso, se reequilibrar na partida. Preocupado, Parreira mudou. Aos 26 minutos, o técnico tirou Kaká e colocou Alex em campo. Mas não deu tempo ver os efeitos da alteração. Aos 30, o Uruguai empata. Chevantón entra livre na esquerda e cruza. Forlan, sózinho na pequena área, marca de cabeça e empata a partida. Atordoado, o Brasil se desarruma completamente e o Uruguai e aproveita. Aos 32 minutos, Recoba cobra uma falta pela direita. A bola desvia na cabeça de Gilberto Silva, engana Dida e entra no ângulo direito: 3 a 2 para o Uruguai. Desesperado, Parreira muda o time mais uma vez e coloca Juninho Pernambucano e Luis Fabiano, nos lugares de Renato e Rivaldo. O time parte então, para o tudo ou nada. No sufoco, consegue o empate. Aos 42 minutos, Ronaldo recebe na direita e marca, batendo em diagonal. Foi o 51º gol dele com a camisa da seleção. Mais importante, no entanto, foi o fato de livrar o Brasil de um enorme vexame em casa.