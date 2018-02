Brasil decide classificação no Sul-Americano sub-17 O Brasil volta a campo nesta segunda-feira para confirmar sua classificação para o hexagonal final do Sul-Americano sub-17 que está sendo disputado no Equador. A equipe enfrentará os donos da casa às 18 horas (horário de Brasília) e só uma improvável combinação de resultados a impedirá de ficar com uma das três vagas do Grupo A. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Chile no último sábado, a Seleção Brasileira chegou aos seis pontos e saldo de seis gols, em segundo lugar na chave. O Peru, que já encerrou sua participação, tem sete e está classificado. O Brasil só será eliminado se perder do Equador e o Chile, além de ganhar da Bolívia, descontar uma diferença de cinco gols no saldo. A vantagem brasileira poderia ser ainda maior, porque no jogo de sábado o time perdeu muitas chances para conseguir um placar mais folgado. Maicon e Felipe fizeram os gols.