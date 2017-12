Brasil decide Mundial Sub-17 amanhã Em busca de seu terceiro título mundial da categoria, a seleção brasileira Sub-17 enfrenta a Espanha neste sábado, às 10 horas (horário de Brasília), em Helsinque, na decisão do campeonato disputado na Finlândia. Os espanhóis, que nunca conquistaram foram campeões, decidiram o título apenas uma vez (1991). Brasil e Espanha têm campanhas idênticas. Na primeira fase, venceram duas partidas e empataram uma. A partir das quartas-de-final, ganharam todos os jogos, sem precisar da decisão por pênaltis. Os espanhóis sofreram um pouco mais para garantir a vaga na decisão. Enquanto os brasileiros venceram os colombianos na semifinal com facilidade (2 a 0), a Espanha derrotou a Argentina, de virada, apenas no "gol de ouro" (3 a 2). "Estamos muito orgulhosos de chegar à final", disse o técnico Marcos Paquetá, que reconheceu a força do futebol sul-americano. "Brasil, Argentina e Colômbia provaram o progresso por que passa o futebol do continente." Ao longo do torneio, o Brasil simplesmente fortaleceu o seu favoritismo. Depois de golear Portugal (5 a 0) e desbancar os Estados Unidos (3 a 0 ), os brasileiros começaram a ser mais valorizados. Os meio-campistas Jonathan, Junior, Arouca e Ederson são eficientes e versáteis. O goleiro Bruno é o maior responsável pelo fato de o time não sofrer gols a 445 minutos. Na frente, Abuda e Roncatto já marcaram quatro gols cada, e querem superar os artilheiros do Mundial - o português Manuel Curto e o espanhol Cesc, que têm cinco. Todo esse favoritismo é o que mais preocupa o técnico espanhol Juan Santisteban, cheio de problemas para montar a equipe. "Provavelmente, o Brasil é a a melhor equipe do mundo em todas as categorias", disse. Os dois laterais titulares - Ruz, suspenso, e Llorente, machucado - estão fora de combate. Com isso, o treinador espanhol terá que improvisar para tentar conter a força da seleção brasileira. O meia Oskitz pode ser deslocado para a lateral-esquerda, enquanto o zagueiro Arzo fará a função na direita. "Depois de jogar a prorrogação, os jogadores estarão exaustos, mas vamos nos esforçar contra o Brasil", avisou Santisteban.