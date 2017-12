Brasil decide Mundial Sub-20 com a Espanha Com ótima atuação, a seleção brasileira sub-20 se classificou à final do Mundial da categoria, nos Emirados Árabes Unidos, ao vencer a Argentina, por 1 a 0, nesta segunda-feira, no Estádio Mohammad Bin Zayden, em Abu Dabi. Para chegar ao quarto título da competição, o Brasil precisará derrotar na sexta-feira, às 14h45 (horário de Brasília), a Espanha, que se tornou finalista, ao superar a Colômbia, por 1 a 0, em Dubai. As duas seleções vão repetir a decisão do torneio disputado em 1985, na antiga União Soviética, em que o Brasil se sagrou campeão. ?Nosso time foi mais ofensivo, tocou a bola e teve o total controle do jogo?, destacou o técnico da seleção sub-20, Marcos Paquetá. ?Estamos na final, mas ainda devemos nos lembrar que nos falta um último passo para o título.? Desde o início da partida, a seleção se impôs em campo e, durante todo o primeiro tempo, a Argentina não ameaçou o goleiro Jefferson. Já os brasileiros exibiam categoria e, por duas vezes, estiveram perto de inaugurar o placar, em jogadas do lateral-direito Daniel, que chegou a driblar o goleiro Gustavo Eberto, mas não conseguiu concluir, e num chute do meia Juninho, da intermediária, por cima do travessão. No segundo tempo, a seleção não diminuiu o ritmo. Já a Argentina optou por manter uma postura defensiva e, quando tentou armar algum ataque, esbarrou no bloqueio defensivo do Brasil. A partir dos 13 minutos, a seleção passou a ter seu melhor momento na partida, quando encurralou o adversário em seu próprio campo. Até que de tanto pressionar, aos 20 minutos, em uma cobrança de escanteio de Daniel, o meia Dudu Cearense marcou o único gol do confronto. A vantagem levou a seleção a recuar nos minutos finais, o que permitiu aos argentinos criar duas oportunidades de gol. Apesar da vitória, Marcos Paquetá tem dois problemas para a final contra os espanhóis. Daniel e o meia Carlos Alberto foram punidos com o cartão amarelo pelo juiz mexicano Benito Archundia e serão obrigados a cumprir suspensão.