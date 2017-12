Brasil decide primeiro lugar no futsal As seleções de futsal do Brasil e da República Checa decidem nesta sexta-feira a primeira colocação no grupo B do Mundial que está sendo disputado em Taiwan. O jogo será às 10 horas (horário de Brasília) e terá transmissão da SporTV. Matematicamente os dois países já garantiram vagas na segunda fase. Brasileiros e checos somam seis pontos, mas o time do Brasil leva vantagem no saldo de gols. As outras duas seleções da chave, Austrália e Tailândia, perderam seus dois jogos, não somaram pontos e jogam apenas para cumprir tabela. Nesta sexta-feira também acontece a definição do grupo D. A Argentina lidera com 6 pontos e irá enfrentar o Irã, que tem 3. Já Portugal, também com 3, jogará contra Cuba, ainda sem pontos. Os outros dois grupos do Mundial foram definidos na rodada desta quinta-feira. No A, a Espanha se classificou após fazer 7 a 0 no Egito e a Ucrânia ficou com a segunda vaga, ao derrotar Taiwan por 7 a 2. E no grupo C, as vagas ficaram com Itália e Estados Unidos. Os italianos ganharam do Paraguai por 4 a 2 e ficaram em primeiro lugar, enquanto os norte-americanos ficaram no 1 a 1 com o Japão e se classificaram. Após o final da primeira fase nesta sexta-feira, sábado será dia de folga. E no domingo começa a segunda etapa do Mundial. Serão dois novos grupos, com 4 seleções cada. Os dois melhores times de cada chave passam para as semifinais.