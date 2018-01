Brasil decide seu futuro no Sub-20 A seleção brasileira que disputa o Campeonato Sul-Americano Sub-20, no Uruguai, decide seu futuro na noite deste sábado. A partida contra o Equador, pela quarta rodada do hexagonal, é importante para deixar o time do técnico Valinhos ainda com alguma esperança de conquistar o título regional. Mas eventual vitória serve principalmente para aumentar a possibilidade de classificação para o Mundial da categoria, em março. Os quatro primeiros colocados terão presença no torneio, por enquanto confirmado para os Emirados Árabes Unidos. A situação do Brasil complicou-se com a derrota por 1 a 0 para a Argentina, na madrugada desta sexta-feira. Com isso, os argentinos abriram vantagem e lideram com 7 pontos. O Paraguai, que empatou com a Colômbia por 1 a 1, está em segundo, com 5. Brasileiros, colombianos e uruguaios têm 4. O Equador é o lanterna, com zero. Valinhos não poderá contar neste sábado com Felipe Melo e Wendell, expulsos contra os argentinos e que cumprem suspensão automática. "Os meninos tiveram desequilíbrio emocional", admitiu o treinador do Brasil, ao mesmo tempo em que reafirma esperança de título. "Temos chances." O jogo deste sábado começa às 23h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo SBT. Também jogam Paraguai x Argentina e Uruguai x Colômbia.