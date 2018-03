Brasil deve fazer um jogo na Coréia O regulamento da Copa das Confederações foi elaborado com a intenção clara de o Brasil realizar jogos no Japão e na Coréia do Sul, a fim de divulgar o Mundial de 2002. De acordo com a tabela do próprio Comitê Organizador da competição, o primeiro classificado do grupo do Brasil, em disputa no Japão, permaneceria no país para jogar uma semifinal com o segundo da outra chave, a da França, cuja sede é na Coréia do Sul. Mas há uma exceção para a regra. Se o Japão se classificar, mesmo que em segundo lugar, vai continuar jogando em casa. Portanto, na hipótese de o Brasil ser o primeiro do grupo e os japoneses virem logo atrás, o time de Emerson Leão terá de seguir para a Coréia do Sul. Se as duas seleções conseguirem a vaga à próxima fase em posições invertidas, a viagem da equipe brasileira para os vizinhos do Japão será mantida. Há algumas possibilidades de isso não ser concretizado: o Brasil ser eliminado nesta primeira etapa do torneio; ou então o Japão ficar fora e Camarões ou Canadá terminarem em segundo, atrás da seleção de Leão. Neste caso, porém, haveria ainda uma outra questão a ser observada, relacionada ao grupo da França. Como o privilégio do Japão é extensivo à Coréia do Sul, o Brasil teria também de visitar os coreanos se eles obtivessem o segundo lugar na fase inicial - pois assim, continuariam a atuar em casa. O fato é que a comissão técnica já reservou hospedagem e dezenas de passagens aéreas para essa eventualidade. As chances são mínimas de seguir para Yokohama, local onde se realizará a semifinal com sede no Japão. A Copa das Confederações é curta, dura apenas 12 dias, mas a confusão é grande, desproporcional, e deixa no ar a seguinte indagação: será que os dirigentes do futebol brasileiro fazem estágio na Fifa? Ou vice-versa? Hoje, duas partidas pelo Grupo A abriram o torneio: a França goleou a Coréia do Sul por 5 a 0 e a Austrália venceu o México por 2 a 0. Classificam-se para as semifinais somente os dois melhores colocados das duas chaves. Na A estão as quatro seleções citadas e, na B, Brasil, Camarões, Canadá e Japão.