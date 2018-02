Brasil deve sediar Copa, diz Grondona A Copa do Mundo de 2014 só não será realizada no Brasil se o país não quiser, disse nesta terça-feira, o presidente da Federação Argentina de Futebol, Julio Grondona. Em entrevista a uma emissora de rádio de Buenos Aires, o dirigente - que também ocupa uma das vice-presidências da Fifa - praticamente abriu mão da candidatura argentina. Ele deixou claro que a organização do Mundial depende exclusivamente do interesse dos brasileiros. ?O Brasil tem cinco títulos mundiais e nós não podemos nem pensar em brigar pela sede. Eu não penso em fazer isso. As perspectivas não são nada boas?, disse ele à Rádio Nacional, de Buenos Aires. Grondona lembrou que o Brasil organizou um Mundial pela última vez há mais de meio século (1950) e que em seguida, vieram o Chile (62), Argentina (78) e a Colômbia (86) - sede posteriormente transferida para o México. O argentino disse ainda que acha pouco provável a união de dois países visando uma organização conjunta. ?Um Mundial organizado por dois paises fica muito mais caro. Os custos são duplicados. Isso só seria recomendado se fosse absolutamente necessário e este não é o caso?, avaliou.