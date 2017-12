Brasil disputa bronze no Mundial Sub-19 A seleção brasileira feminina de futebol Sub-19 disputa neste sábado, às 8 horas de Brasília, a medalha de bronze no Mundial da Tailândia, em Bangcoc. As adversárias serão as fortes norte-americanas. Na seqüência, chinesas e alemãs fazem a final do torneio. A equipe comandada pelo técnico Luís Antônio Ferreira tenta esquecer a frustração da semifinal, quando perdeu para as chinesas por 2 a 1. Se ganhasse, seria a primeira vez que o Brasil disputaria o título do Mundial Sub-19. A tristeza das atletas foi ainda maior porque na primeira fase a seleção brasileira bateu as mesmas adversárias por 2 a 0. Um ponto importante para a conquista da medalha de bronze será a volta da zagueira Eliza, que estava suspensa. Assim, a seleção brasileira vai enfrentar as norte-americanas no estádio Hajamangala, em Bangcoc, com a seguinte escalação: Kelly Nunes; Renata Diniz, Aliane e Eliza; Tatiana, Renata Costa, Rosana e Maurine; Cristiane, Kelly Cristina e Marta. Caso Maurine, que se recupera de contusão, não possa jogar, sua substituta será Raquel Bueno.