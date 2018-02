Brasil disputará amistosos contra Chile e Gana, anuncia Fifa A Fifa divulgou em seu site a relação de amistosos que o Brasil realizará neste mês de março, em excursão pela Suécia. Ao todo, a seleção brasileira disputará duas partidas: contra Chile, no dia 24 (em Gotemburgo), e Gana, no dia 27 (em Solna). O jogo contra o Chile já havia sido anunciado pelos próprios chilenos, na última semana. A CBF confirmou a intenção de realizar essas duas partidas, mas disse, em comunicado no seu site, que ainda faltam as assinaturas dos contratos. Em todo o caso, a convocação do técnico Dunga já está marcada: será nesta quinta-feira. Estas partidas devem servir para Dunga analisar alguns jogadores que poderão ser utilizados na Copa América, na Venezuela, que começa no final de junho - os brasileiros terão como adversários na primeira fase o México, o Equador e o próprio Chile. Sob o comando de Dunga, o Brasil disputou sete partidas (foram cinco vitórias, um empate e uma derrota) - no último amistoso, realizado em fevereiro deste ano, Portugal de Felipão venceu por 2 a 0. Curiosamente, Dunga não disputou nenhuma partida dentro do Brasil. Atualizado às 20h08