Brasil domina pesquisa de diário chileno O Brasil liderou a pesquisa sobre futebol publicada pelo diário El Mercúrio na escolha dos melhores de 2004/2005. Teve a melhor seleção, o melhor jogador do mundo (Ronaldinho Gaúcho) e o melhor jogador no continente sul-americano (Robinho). O Milan foi o melhor time e José Mourinho, do Chelsea, o melhor treinador.