Brasil é 6º no ranking feminino da Fifa No primeiro ranking mundial de seleções de futebol feminino elaborado pela Fifa, e divulgado nesta quarta-feira, o Brasil aparece em 6º lugar. Os Estados Unidos, atuais campeões do mundo, estão na liderança, com 2.169 pontos. A Noruega, medalha de ouro olímpica, é a segunda (2.159). Alemanha, China e Suécia, pela ordem, vem a seguir. A lista será publicada quatro vezes ao ano - a próxima é em 29 de agosto.