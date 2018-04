Brasil e Alemanha empatam no 1º tempo Brasil e Alemanha empatam por 1 a 1 ao final do primeiro tempo do amistoso realizado nesta quarta-feira, no reformado Estádio Olímpico de Berlim. O gol brasileiro saiu ao 9 minutos em magistral cobrança de falta de Ronaldinho Gaúcho. Aos 17, o brasileiro naturalizado alemão Kevin Kuranyi recebeu bola na entrada da área, matou no peito e igualou o placar.