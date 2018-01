Brasil e Argentina na final do Futsal O Brasil disputa neste domingo, às 10 horas, contra a Argentina, o título do Mundialito de Futsal, em Joinville, em Santa Catarina. A TV Globo mostrará ao vivo a decisão. Nas semifinais, neste sábado, a seleção brasileira venceu Portugal por 3 a 1, com gols do pivô Índio (dois) e do ala Fininho. André marcou para os portugueses, com jogada armada pelo goleiro Naná. Os gols só saíram no segundo tempo, logo no início da etapa, aos 50 segundos. Índio é o artilheiro da competição, com quatro gols. A Argentina conquistou vaga para a final ao vencer a República Checa por 3 a 0.