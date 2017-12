Brasil é bicampeão no Sub-17 A seleção brasileira goleou a Bolívia por 5 a 0 na manhã deste domingo, em Campos-RJ, e conquistou o título do III Mundialito de Futebol Sub-17. Os gols da partida - disputada no estádio Godofredo Cruz - foram marcados por Diogo, Diego (2), Rodrigo e Wagner . O técnico Marcos Paquetá elogiou muito o desempenho dos garotos. ?O time esteve comprometido com o resultado e por isso, jogou determinado. O resultado só poderia ser este?, disse o técnico. ?Espero que esses meninos sejam preservados para que possam ser aproveitados mais para frente, porque têm muito talento e condições de dar mais alegrias para o futebol brasileiro?, acrescentou. Na primeira fase, o Brasil venceu os três jogos pelo Grupo A, Estados Unidos (4 a 0), Panamá (6 a 1) e Angola (5 a 0). O time brasileiro foi campeão na edição de 2000 e vice em 2001.