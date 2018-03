Brasil é campeão no Futebol de Areia A seleção brasileira conquistou neste domingo, o título do 10º Campeonato Mundial de Futebol de Areia, disputado na arena montada na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Apesar de favorito, o time brasileiro teve muita dificuldade e venceu por 6 a 4. Este foi o nono título do Brasil em 10 edições do torneio. Os brasileiros só não ganharam em 2001, quando a seleção de Portugal foi a campeã. A seleção brasileira jogou com Robertinho; Junior Negão, Benjamín, Jorginho e Burú. Também entraram Nenén, Juninho, Bruno e Camilo. A Espanha teve Roberto; Eloy, Nico, David e Amarelle na equipe inicial. Julio Salinas, Sergio e Bustillo também jogaram. Na disputa pelo terceiro lugar, Portugal foi melhor e venceu a Itália por 5 a 1.