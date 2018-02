Brasil é campeão no futebol de areia A seleção brasileira confirmou seu amplo favoritismo e conquistou neste domingo o título das eliminatórias para a Copa do Mundo de Futebol de Areia, que estavam sendo disputadas nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro. Na final, o time brasileiro não encontrou resistência e goleou o Uruguai por 5 a 2. O Mundial, pela primeira vez organizado pela Fifa, será realizado no Rio, entre 7 e 15 de maio por 12 países. Além de Brasil, estão classificados, Uruguai, Argentina e Estados Unidos. Na disputa pelo terceiro lugar, os EUA venceram a Argentina por 4 a 2.